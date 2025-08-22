Трамп назвал дату жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года

Жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.
Как передает
По его словам, проведение жеребьевки в столице - это "большая честь".
"Это выдающееся событие, величайшее соревнование в мире спорта. Мы гордимся тем, что принимаем лучших спортсменов мира здесь, в культурном центре нашей нации", - добавил он.
На мероприятии также присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино, которого Трамп представил как "усердного человека, делающего феноменальную работу".
Президент ФИФА привез с собой кубок мира, который, по его словам, могут трогать только победители и государственные лидеры.