Трамп назвал дату жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года

Трамп назвал дату жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года Жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.
Футбол
22 августа 2025 г. 21:26
Трамп назвал дату жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года

Жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

По его словам, проведение жеребьевки в столице - это "большая честь".

"Это выдающееся событие, величайшее соревнование в мире спорта. Мы гордимся тем, что принимаем лучших спортсменов мира здесь, в культурном центре нашей нации", - добавил он.

На мероприятии также присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино, которого Трамп представил как "усердного человека, делающего феноменальную работу".

Президент ФИФА привез с собой кубок мира, который, по его словам, могут трогать только победители и государственные лидеры.

Версия на азербайджанском языке Tramp 2026-cı il dünya çempionatının püşkatma tarixini açıqlayıb

