"Трабзонспор" прокомментировал информацию об уходе Рамиля Шейдаева из команды

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Трабзонспор", где выступает футболист национальной сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, внес ясность в информацию касательно передачи нападающего на правах аренды во время зимнего трансферного окна.

Как сообщил Report пресс-секретарь команды-представителя Трабзона Джан Каръягды, на данный момент не стоит вопрос передачи Р.Шейдаева.

По словам Д.Каръягды, главный тренер команды Эрсун Янал пока не принял конкретного решения касательно молодого форварда: "У нашей команды есть главный тренер и управленческий состав. Пока ни один из них не принял решения по поводу отправки или передачи нападающего на правах аренды. На сегодняшний день вопрос ухода Шейдаева из команды не стоит на повестке. Я не могу уже сейчас говорить о том, что может произойти во время зимнего трансферного окна".

Официальный представитель клуба также внес ясность в информацию о возможном выступлении нападающего U19 в "Нефтчи": "Хочу в очередной раз отметить, что наш главный тренер не заявлял о недовольстве игрой футболиста и вопрос перехода в какой-либо клуб не обсуждается".

Отметим, что согласно распространившейся информации, Рамиль Шейдаев, которому не удалось укрепиться в стартовом составе "Трабзонспор", во время зимнего трансферного окна будет передан в аренду. Имя футболиста упоминается наряду с бакинским клубом "Нефтчи".