"Трабзонспор" начал переговоры с бывшим вратарем "Карабаха"

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Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Бывший вратарь "Карабаха" Ибрагим Шехич получил предложение от турецкого клуба "Трабзонспор".

Как сообщает Report со ссылкой на "61 saat", посредством менеджеров состоялась встреча между клубом и голкипером сборной Боснии и Герцеговины.

29-летний игрок хочет 500 тысяч евро. Сообщается, что его трансфер зависит от судьбы Эстебана Альварадо в команде. Альварадо все еще не принимал участия в тренировках "Трабзонспор" в новом сезоне. Ожидается, что из-за отсутствия уважительной причины, пропуск голкипера обойдется ему штрафом и исключением из клуба. В этом случае трансфер Шехича может состояться.

Отметим, что Ибрагим Шехич до ухода выступал в "Карабахе" 5 сезонов подряд. Он в составе сборной Боснии и Герцеговины провёл 6 игр. В настоящее время в состав "Трабзонспора" входит и Рамиль Шейдаев, выступавший в прошлом сезоне в "Карабахе" на правах аренды.