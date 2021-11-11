Товарищеский матч Украина-Болгария может быть отменен

Товарищеский матч сборной Украины против Болгарии может быть отменен.
Как сообщает Report со ссылкой на Korrespondent.net, на стадионе "Черноморец" в Одессе произошел пожар в день контрольной игры между сборными Украины и Болгарии.
Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки в кулере в одном из офисов в здании стадиона. Пожар удалось ликвидировать с помощью огнетушителя до прибытия пожарных и спасательных служб.
Отметим, что встреча между Украиной и Болгарией состоится сегодня в 21:30 по бакинскому времени.
В Одессе горит стадион "Черноморец".— Сергей из Киева. (@SergUA63)
pic.twitter.com/KmJim8aXlH November 11, 2021