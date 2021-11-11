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Товарищеский матч Украина-Болгария может быть отменен

Товарищеский матч Украина-Болгария может быть отменен Товарищеский матч сборной Украины против Болгарии может быть отменен.
Футбол
11 ноября 2021 г. 18:11
Товарищеский матч Украина-Болгария может быть отменен

Товарищеский матч сборной Украины против Болгарии может быть отменен.

Как сообщает Report со ссылкой на Korrespondent.net, на стадионе "Черноморец" в Одессе произошел пожар в день контрольной игры между сборными Украины и Болгарии.

Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки в кулере в одном из офисов в здании стадиона. Пожар удалось ликвидировать с помощью огнетушителя до прибытия пожарных и спасательных служб.

Отметим, что встреча между Украиной и Болгарией состоится сегодня в 21:30 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоUkrayna - Bolqarıstan matçı stadiondakı yanğına görə ləğv oluna bilər

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