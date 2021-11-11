Товарищеский матч Украина-Болгария может быть отменен

Товарищеский матч сборной Украины против Болгарии может быть отменен.

Товарищеский матч сборной Украины против Болгарии может быть отменен.

Как сообщает Report со ссылкой на Korrespondent.net, на стадионе "Черноморец" в Одессе произошел пожар в день контрольной игры между сборными Украины и Болгарии.

Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки в кулере в одном из офисов в здании стадиона. Пожар удалось ликвидировать с помощью огнетушителя до прибытия пожарных и спасательных служб.

Отметим, что встреча между Украиной и Болгарией состоится сегодня в 21:30 по бакинскому времени.