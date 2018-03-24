Товарищеские матчи по футболу: Франция уступила Колумбии, Италия Аргентине - ВИДЕО

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ На футбольных полях мира состоялись очередные товарищеские матчи.

Как передает Report, действующая команда бывшего тренера сборной Азербайджана Роберта Просинечки Босния и Герцоговина в гостях победила сборную Болгарии.

Вратарь "Карабаха" Ибрагим Шехич на этой встрече вышел в стартовом составе и продолжил серию "сухих матчей".

В рамках подготовки к чемпионату мира – 2018 сборная Аргентины провела товарищеский матч с командой Италии. Встреча проходила на стадионе "Этихад" в Манчестере (Англия) и завершилась победой аргентинцев со счётом 2:0.

Проживающая не самые лучшие дни сборная Англии благодаря голу Лингарда на 59-ой минуте обыграла в гостях сборную Нидерландов. Турция дома с минимальным счетом победила Ирландию благодаря голу Мехмета Топала на 52-ой минуте.

В противостоянии сборных Египта и Португалии за египтян на 56-ой минуте гол забил Мохамед Салах, однако двумя точными ударами отметился португалец Криштиану Роналду. При этом свои голы Роналду забил на второй и четвёртой компенсированных минутах встречи.

Македония, которая 27 марта встретится со сборной Азербайджана, сделала нулевую ничью с Финляндией.

Сенсациями вечера стали поражения сборных Франции и Венгрии с одинаковым счетом Колумбии и Казахстану соответственно.

Товарищеские встречи

Франция - Колумбия - 2:3

Аргентина - Италия - 2:0

Германия - Испания - 1:1

Голландия - Англия - 0:1

Португалия - Египет - 2:1

Австрия - Словения - 3:0

Польша - Нигерия - 0:1

Шотландия - Коста-Рика - 0:1

Сербия - Марокко - 1:2

Украина - Саудовская Аравия - 1:1

Греция - Швейцария - 0:1

Венгрия - Казахстан - 2:3

Тунис - Иран - 1:0

Турция - Ирландия - 1:0

Болгария - Босния и Герцеговина - 0:1

Гамбия - Центральноафриканская республика - 1:1

Норвегия - Австралия - 4:1

Узбекистан - Сенегал - - 1:1

Кипр - Черногория - 0:0

Финляндия - Македония - 0:0

Россия - Бразилия - 0:3

Мали - Япония - 1:1

Сингапур - Мальдивы - 3:2