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    Товарищеские матчи по футболу: Франция уступила Колумбии, Италия Аргентине - ВИДЕО

    Португалия одержала победу над Египтом благодаря голам Роналду на компенсированных минутах

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ На футбольных полях мира состоялись очередные товарищеские матчи.

    Как передает Report, действующая команда бывшего тренера сборной Азербайджана Роберта Просинечки Босния и Герцоговина в гостях победила сборную Болгарии.

    Вратарь "Карабаха" Ибрагим Шехич на этой встрече вышел в стартовом составе и продолжил серию "сухих матчей".

    В рамках подготовки к чемпионату мира – 2018 сборная Аргентины провела товарищеский матч с командой Италии. Встреча проходила на стадионе "Этихад" в Манчестере (Англия) и завершилась победой аргентинцев со счётом 2:0.

    Проживающая не самые лучшие дни сборная Англии благодаря голу Лингарда на 59-ой минуте обыграла в гостях сборную Нидерландов. Турция дома с минимальным счетом победила Ирландию благодаря голу Мехмета Топала на 52-ой минуте.

    В противостоянии сборных Египта и Португалии за египтян на 56-ой минуте гол забил Мохамед Салах, однако двумя точными ударами отметился португалец Криштиану Роналду. При этом свои голы Роналду забил на второй и четвёртой компенсированных минутах встречи.

    Македония, которая 27 марта встретится со сборной Азербайджана, сделала нулевую ничью с Финляндией.

    Сенсациями вечера стали поражения сборных Франции и Венгрии с одинаковым счетом Колумбии и Казахстану соответственно.

    Товарищеские встречи

    Франция - Колумбия - 2:3

    Аргентина - Италия - 2:0

    Германия - Испания - 1:1

    Голландия - Англия - 0:1

    Португалия - Египет - 2:1

    Австрия - Словения - 3:0

    Польша - Нигерия - 0:1

    Шотландия - Коста-Рика - 0:1

    Сербия - Марокко - 1:2

    Украина - Саудовская Аравия - 1:1

    Греция - Швейцария - 0:1

    Венгрия - Казахстан - 2:3

    Тунис - Иран - 1:0

    Турция - Ирландия - 1:0

    Болгария - Босния и Герцеговина - 0:1

    Гамбия - Центральноафриканская республика - 1:1

    Норвегия - Австралия - 4:1

    Узбекистан - Сенегал - - 1:1

    Кипр - Черногория - 0:0

    Финляндия - Македония - 0:0

    Россия - Бразилия - 0:3

    Мали - Япония - 1:1

    Сингапур - Мальдивы - 3:2

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