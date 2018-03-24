Товарищеские матчи по футболу: Франция уступила Колумбии, Италия Аргентине - ВИДЕО

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ На футбольных полях мира состоялись очередные товарищеские матчи.
Как передает Report, действующая команда бывшего тренера сборной Азербайджана Роберта Просинечки Босния и Герцоговина в гостях победила сборную Болгарии.
Вратарь "Карабаха" Ибрагим Шехич на этой встрече вышел в стартовом составе и продолжил серию "сухих матчей".
В рамках подготовки к чемпионату мира – 2018 сборная Аргентины провела товарищеский матч с командой Италии. Встреча проходила на стадионе "Этихад" в Манчестере (Англия) и завершилась победой аргентинцев со счётом 2:0.
Проживающая не самые лучшие дни сборная Англии благодаря голу Лингарда на 59-ой минуте обыграла в гостях сборную Нидерландов. Турция дома с минимальным счетом победила Ирландию благодаря голу Мехмета Топала на 52-ой минуте.
В противостоянии сборных Египта и Португалии за египтян на 56-ой минуте гол забил Мохамед Салах, однако двумя точными ударами отметился португалец Криштиану Роналду. При этом свои голы Роналду забил на второй и четвёртой компенсированных минутах встречи.
Македония, которая 27 марта встретится со сборной Азербайджана, сделала нулевую ничью с Финляндией.
Сенсациями вечера стали поражения сборных Франции и Венгрии с одинаковым счетом Колумбии и Казахстану соответственно.
Товарищеские встречи
Франция - Колумбия - 2:3
Аргентина - Италия - 2:0
Германия - Испания - 1:1
Голландия - Англия - 0:1
Португалия - Египет - 2:1
Австрия - Словения - 3:0
Польша - Нигерия - 0:1
Шотландия - Коста-Рика - 0:1
Сербия - Марокко - 1:2
Украина - Саудовская Аравия - 1:1
Греция - Швейцария - 0:1
Венгрия - Казахстан - 2:3
Тунис - Иран - 1:0
Турция - Ирландия - 1:0
Болгария - Босния и Герцеговина - 0:1
Гамбия - Центральноафриканская республика - 1:1
Норвегия - Австралия - 4:1
Узбекистан - Сенегал - - 1:1
Кипр - Черногория - 0:0
Финляндия - Македония - 0:0
Россия - Бразилия - 0:3
Мали - Япония - 1:1
Сингапур - Мальдивы - 3:2
News DepartmentАвтор новости
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