Тотти: в детстве я хотел стать работником заправки

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Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал, кем хотел стать в детстве.
Как передает Report, приводит слова Тотти интернет-портал Football Italia.
«В детстве я хотел стать работником заправки. Мне очень нравился запах бензина, и я всегда видел много денег в кошельках посетителей заправок. Однако мой отец однажды сказал: «Ты обязательно передумаешь, когда осознаешь, что каждый день нужно вставать ранним утром», — сказал он.
На счету 40-летнего Тотти 11 матчей и 2 гола в текущем сезоне чемпионата Италии.
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