Тотти подозревается в отмывании денег

Итальянские правоохранители, специализирующиеся на борьбе с отмыванием денег, начали проверку в отношении бывшего капитана "Ромы" Франческо Тотти.

Итальянские правоохранители, специализирующиеся на борьбе с отмыванием денег, начали проверку в отношении бывшего капитана "Ромы" Франческо Тотти.

Как передает Report , об этом сообщает итальянское издание La Verita.

По мнению правоохранителей, Тотти совершал "подозрительные банковские транзакции". Бывший футболист может быть причастен к незаконным переводам крупных сумм в пользу владельцев казино и букмекерских контор. Представители Тотти опровергли эти предположения.

Тотти является чемпионом мира и чемпионом Италии. Он завершил игровую карьеру в 2017 году.