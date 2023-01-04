Тотти подозревается в отмывании денег

Итальянские правоохранители, специализирующиеся на борьбе с отмыванием денег, начали проверку в отношении бывшего капитана "Ромы" Франческо Тотти.
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По мнению правоохранителей, Тотти совершал "подозрительные банковские транзакции". Бывший футболист может быть причастен к незаконным переводам крупных сумм в пользу владельцев казино и букмекерских контор. Представители Тотти опровергли эти предположения.
Тотти является чемпионом мира и чемпионом Италии. Он завершил игровую карьеру в 2017 году.