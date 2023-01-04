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Тотти подозревается в отмывании денег

Тотти подозревается в отмывании денег Итальянские правоохранители, специализирующиеся на борьбе с отмыванием денег, начали проверку в отношении бывшего капитана "Ромы" Франческо Тотти.
Футбол
4 января 2023 г. 18:07
Тотти подозревается в отмывании денег

Итальянские правоохранители, специализирующиеся на борьбе с отмыванием денег, начали проверку в отношении бывшего капитана "Ромы" Франческо Тотти.

Как передает Report, об этом сообщает итальянское издание La Verita.

По мнению правоохранителей, Тотти совершал "подозрительные банковские транзакции". Бывший футболист может быть причастен к незаконным переводам крупных сумм в пользу владельцев казино и букмекерских контор. Представители Тотти опровергли эти предположения.

Тотти является чемпионом мира и чемпионом Италии. Он завершил игровую карьеру в 2017 году.

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