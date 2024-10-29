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Тотти может возобновить профессиональную карьеру в 48 лет

Тотти может возобновить профессиональную карьеру в 48 лет Бывший нападающий "Ромы" и сборной Италии 48-летний Франческо Тотти может возобновить карьеру и подписать контракт с выступающим в Серии А клубом "Комо".
Футбол
29 октября 2024 г. 01:08
Тотти может возобновить профессиональную карьеру в 48 лет

Бывший нападающий "Ромы" и сборной Италии 48-летний Франческо Тотти может возобновить карьеру и подписать контракт с выступающим в Серии А клубом "Комо".

Об этом Report сообщает со ссылкой на итальянские СМИ.

Источник утверждает, что Тотти всерьез рассматривает предложение о переходе в "Комо" до конца сезона.

Всю свою карьеру футболист провел в одном клубе. Тотти отыграл 25 сезонов за "Рому" — с 1992 по 2017 год. Он провел 785 матчей, в которых забил 307 мячей и отдал 207 результативных передач. Вместе с "Ромой" Тотти стал чемпионом Италии в 2001 году.

В сборной Италии футболист забил девять мячей и отдал 25 голевых передач в 58 матчах. Также он стал чемпионом мира — 2006.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya futbolunun əfsanəsi 48 yaşında karyerasını bərpa edə bilər

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