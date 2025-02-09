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"Тоттенхэм" вылетел из Кубка Англии, уступив "Астон Вилле" в 1/16 финала

"Тоттенхэм" вылетел из Кубка Англии, уступив "Астон Вилле" в 1/16 финала "Астон Вилла" обыграла "Тоттенхэм" и вышла в 1/8 финала Кубка Англии по фуболу.
Футбол
9 февраля 2025 г. 23:50
Тоттенхэм вылетел из Кубка Англии, уступив Астон Вилле в 1/16 финала

"Астон Вилла" обыграла "Тоттенхэм" и вышла в 1/8 финала Кубка Англии по фуболу.

Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Первый гол был забит уже на второй минуте, отличился полузащитник "Астон Виллы" Джейкоб Рэмси. На 65-й минуте Морган Роджерс удвоил преимущество своей команды. На 90+1-й минуте голом отметился нападающий "Тоттенхэм" Матис Тель.

Обладателем Кубка Англии сезона-2023/2024 является "Манчестер Юнайтед", который в финальном матче обыграл "Манчестер Сити" со счетом 2:1.

Самым титулованным клубом турнира является лондонский "Арсенал", который завоевал трофей 14 раз.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Kuboku: “Tottenhem” turnirlə vidalaşıb

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