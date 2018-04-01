"Тоттенхэм" впервые за 28 лет обыграл "Челси" на Стэмфорд Бридж - ВИДЕО

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Челси» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

Как передает Report, встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал форвард хозяев Альваро Мората, отличившийся на 30-й минуте. «Тоттенхэм» сравнял счёт в добавленное время первого тайма благодаря точному удару полузащитника Кристиана Эриксена. После перерыва дважды вратаря «Челси» огорчил хавбек гостей Деле Алли.

«Тоттенхэм» с 64 очками занимает 4-е место в турнирной таблице английского первенства. «Челси» (56) – пятый.

"Челси" — "Тоттенхэм" 1:3

Голы: Мората, 30 , Эриксен, 45+1, Алли, 62, 66