Тоттенхэм в гостях разгромил Манчестер Юнайтед, забив три безответных гола

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» в матче третьего тура английской Премьер-лиги.

Как передает Report, встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.

На 50-й минуте счёт открыл нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, отправивший мяч головой в дальний угол ворот манкунианцев. Через две минуты гости упрочили преимущество в счёте — полузащитник Кристиан Эриксен сделал передачу в центр штрафной «Манчестер Юнайтед», и хавбек Лукас Моура пробил по воротам Давида Де Хеа. На 85-й минуте игры Моура оформил дубль и сделал счёт разгромным.

«Манчестер Юнайтед» допустил второе подряд поражение в чемпионате Англии и опустился на 13-е место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» набрал девять очков и расположился на второй строчке.