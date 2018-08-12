"Тоттенхэм" стал победителем Международного кубка чемпионов

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Футболисты миланского "Интера" со счетом 1:0 обыграли мадридский "Атлетико" в последнем матче предсезонного турнира - Международный кубок чемпионов. Встреча прошла в Мадриде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, единственный гол на 31-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

Победителем всего турнира стал лондонский "Тоттенхэм", набравший 7 очков. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей он опередил дортмундскую "Боруссию" и "Интер", занявших второе и третье места соответственно.

В товарищеском турнире также принимали участие английские "Челси", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ливерпуль", испанский "Реал", итальянские "Милан" и "Рома", немецкая "Бавария", французские "Лион" и "Пари Сен-Жермен", а также португальская "Бенфика".

Основная часть матчей прошла в США, также встречи приняли Сингапур, Австрия, Италия, Франция, Ирландия, Англия, Испания и Португалия.