 Наверх

"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Норвичем", который занимает последнее место в таблице АПЛ

​«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Норвичем», который занимает последнее ме

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги "Норвич Сити" принимал лондонский "Тоттенхэм Хотспур".

Как передает Report, встреча прошла в Норидже на стадионе "Кэрроу Роуд" и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал полузащитник «Норвич Сити» Марио Вранчич, отличившийся на 18-й минуте с передачи хавбека Эмилиано Буэндии. В начале второго тайма полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен сравнял счёт. Спустя шесть минут защитник «шпор» Серж Орье вывел «канареек» вперёд, забив в свои ворота. Ничью гостям принёс нападающий Гарри Кейн, реализовав пенальти в конце матча.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонской команды 30 очков. «Норвич Сити» (13) - на последнем, 20-м месте.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!