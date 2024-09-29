"Тоттенхэм" разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии по футболу

Футболисты "Тоттенхэма" в гостях со счетом 3:0 обыграли "Манчестер Юнайтед" в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу.

Футболисты "Тоттенхэма" в гостях со счетом 3:0 обыграли "Манчестер Юнайтед" в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу.

Как сообщает Report , встреча прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

В составе победителей голы забили Бреннан Джонсон (3-я минута), Деян Кулушевски (47) и Доминик Соланке (77). На 42-й минуте полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш получил прямую красную карточку и был удален с поля.

"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" в гостях впервые с 4 октября 2020 года, тогда лондонская команда одержала победу со счетом 6:1. После этого "Тоттенхэм" дважды проиграл в гостях, одна встреча завершилась вничью.

"Тоттенхэм" благодаря победе поднялся на восьмое место, набрав 10 очков. "Манчестер Юнайтед" - 11-й с 7 очками. В следующем туре "Тоттенхэм" на выезде сыграет с "Брайтоном" 6 октября, "Манчестер Юнайтед" в этот же день проведет гостевой матч против "Астон Виллы".