О нас

"Тоттенхэм" разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии по футболу

"Тоттенхэм" разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии по футболу Футболисты "Тоттенхэма" в гостях со счетом 3:0 обыграли "Манчестер Юнайтед" в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
29 сентября 2024 г. 21:47
Тоттенхэм разгромил Манчестер Юнайтед в матче чемпионата Англии по футболу

Футболисты "Тоттенхэма" в гостях со счетом 3:0 обыграли "Манчестер Юнайтед" в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу.

Как сообщает Report, встреча прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

В составе победителей голы забили Бреннан Джонсон (3-я минута), Деян Кулушевски (47) и Доминик Соланке (77). На 42-й минуте полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш получил прямую красную карточку и был удален с поля.

"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" в гостях впервые с 4 октября 2020 года, тогда лондонская команда одержала победу со счетом 6:1. После этого "Тоттенхэм" дважды проиграл в гостях, одна встреча завершилась вничью.

"Тоттенхэм" благодаря победе поднялся на восьмое место, набрав 10 очков. "Манчестер Юнайтед" - 11-й с 7 очками. В следующем туре "Тоттенхэм" на выезде сыграет с "Брайтоном" 6 октября, "Манчестер Юнайтед" в этот же день проведет гостевой матч против "Астон Виллы".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi