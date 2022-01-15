"Тоттенхэм" раскритиковал решение АПЛ перенести матч с "Арсеналом"

Лондонский "Тоттенхэм" выразил несогласие с решением Английской премьер-лиги о переносе матча 22-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом".

Лондонский "Тоттенхэм" выразил несогласие с решением Английской премьер-лиги о переносе матча 22-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Арсенал" должен был пройти 16 января. В субботу Английская премьер-лига перенесла встречу на неопределенный срок. Решение связано с тем, что "Арсеналу" доступно меньше игроков, чем должно входить в заявку на игру - 13 полевых футболистов и один вратарь.

"Мы крайне удивлены тем, что это предложение (о переносе матча) было одобрено. Мы выбыли из Лиги конференций в связи с тем, что из-за большого количества случаев заражения коронавирусом нам было необходимо перенести матч (с французским "Ренном"). Наша заявка о переносе игры (17-го тура чемпионата Англии) с "Лестером" не была одобрена, хотя впоследствии матч все-таки был отложен, когда соперник попросил о том же", - говорится в заявлении клуба.

"Арсеналу" не хватает игроков из-за заболевших COVID-19, травмированных и отправившихся выступать за национальные сборные на Кубке африканских наций.

"Изначально правила предполагали, что переносы будут происходить только из-за случаев заражения коронавирусом. Мы не считаем, что целью регламента было решить проблему доступности игроков, не связанную с COVID-19", - отмечается на сайте "Тоттенхэма".