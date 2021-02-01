"Тоттенхэм" проиграл аутсайдеру АПЛ

"Тоттенхэм" на выезде проиграл "Брайтону" в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ)

"Тоттенхэм" на выезде проиграл "Брайтону" в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча прошла 31 января и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственным голом отметился Леандро Троссард.

Победа позволила "Брайтону" набрать 21 очко, команда находится на 17-м месте. В активе "Тоттенхэма" 33 очка. Клуб занимает шестую позицию.

"Тоттенхэм" в следующем туре 4 февраля на своем поле примет "Челси". Брайтон днем раньше на выезде сыграет с "Ливерпулем".