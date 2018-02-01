"Тоттенхэм" прервал серию "Манчестер Юнайтед" из 8 матчей АПЛ без поражений - ВИДЕО

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ «Тоттенхэм Хотспур» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в матче 25-го тура АПЛ. Как передает Report, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Шпоры» прервали серию манкунианцев из 8 матчей в турнире без поражений.

В первой же атаке Гарри Кейн головой сбросил мяч в штрафную, затем последовала передача Деле Алли пяткой на Кристиана Эриксена, тот оказался в отличной позиции перед воротами и точно пробил в дальний угол с близкого расстояния.

На 28-й минуте последовал прострел от Кирана Триппьера, Фил Джонс попытался выбить мяч на угловой, но направил его в ближнюю девятку.

«Тоттенхэм Хотспур» с 48 очками занимает пятое место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (53 очка) — второй.