"Тоттенхэм" прервал победную серию в АПЛ, проиграв "Брайтону"

"Брайтон" обыграл "Тоттенхэм" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Брайтон" обыграл "Тоттенхэм" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча в Брайтон-энд-Хов завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. У победителей голы забили Джек Хиншелвуд (11-я минута), Жуан Педро (23, 75; оба с пенальти) и Первис Эступиньян (63). В составе гостей отличились Алехо Велис (81) и Бен Дэвис (86).

"Тоттенхэм" прервал серию из трех побед и с 36 очками располагается на пятой строчке в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Брайтон" (30 очков) идет восьмым.