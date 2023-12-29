О нас

"Тоттенхэм" прервал победную серию в АПЛ, проиграв "Брайтону"

"Тоттенхэм" прервал победную серию в АПЛ, проиграв "Брайтону" "Брайтон" обыграл "Тоттенхэм" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
29 декабря 2023 г. 02:16
Тоттенхэм прервал победную серию в АПЛ, проиграв Брайтону

"Брайтон" обыграл "Тоттенхэм" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча в Брайтон-энд-Хов завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. У победителей голы забили Джек Хиншелвуд (11-я минута), Жуан Педро (23, 75; оба с пенальти) и Первис Эступиньян (63). В составе гостей отличились Алехо Велис (81) и Бен Дэвис (86).

"Тоттенхэм" прервал серию из трех побед и с 36 очками располагается на пятой строчке в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Брайтон" (30 очков) идет восьмым.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Brayton” “Tottenhem” üzərində inamlı qələbə qazanıb

Экслюзивные новости

Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
28 декабря 2023 г. 22:27
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi