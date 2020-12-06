"Тоттенхэм" победил "Арсенал" и возглавил таблицу АПЛ

Футболисты "Тоттенхэма" обыграли "Арсенал" со счетом 2:0 в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Футболисты "Тоттенхэма" обыграли "Арсенал" со счетом 2:0 в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Мячи забили Сон Хын Мин (13-я минута) и Гарри Кейн (45+1). Кейн забил 250-й гол в карьере, для этого ему понадобилось 412 матчей: 202 гола в 304 матчах за "Тоттенхэм", 9 голов в 27 встречах за "Миллуол", 5 голов в 18 играх за "Лейтон", 2 мяча в 15 играх за "Лестер", еще 32 раза нападающий отличился в 48 матчах за сборную Англии.

"Тоттенхэм" продлил беспроигрышную серию в АПЛ до десяти матчей (семь побед, три ничьи) и вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 11 матчах. "Арсенал" идет 15-м, имея в активе 13 очков после 11 встреч.