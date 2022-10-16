О нас

«Тоттенхэм» планирует заключить с Конте долгосрочный контракт

«Тоттенхэм» планирует заключить с Конте долгосрочный контракт Руководство «Тоттенхэма» довольно тем, как команда выступает при итальянском специалисте Антонио Конте. В клубе рассчитывают продлить соглашение с тренером.
Футбол
16 октября 2022 г. 13:41
«Тоттенхэм» планирует заключить с Конте долгосрочный контракт

Руководство «Тоттенхэма» довольно тем, как команда выступает при итальянском специалисте Антонио Конте. В клубе рассчитывают продлить соглашение с тренером.

Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Тоттенхэм» планирует начать переговоры с Антонио Конте о новом контракте в следующем месяце. Текущее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года и предусматривает возможность продления на один год.

Бывший главный тренер «Челси» и миланского «Интера» возглавляет «шпор» с ноября прошлого года. Конте смог вывести лондонцев в Лигу чемпионов по итогам сезона-2021/2022.

Отметим, что «шпоры» лидируют в группе D Лиги чемпионов с семью очками в четырёх играх, в случае победы над «Спортингом» английский клуб квалифицируется в плей-офф.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Tottenhem" Konte ilə uzunmüddətli müqavilə imzalamaq istəyir

Другие новости из категории

Лига Европы: Матч Карабах - Олимпиакос стал 5-м по количеству болельщиков
ФотоЛига Европы: Матч "Карабах" - "Олимпиакос" стал 5-м по количеству болельщиков
16 октября 2022 г. 11:28
Рис Джеймс из-за травмы пропустит ЧМ-2022
Рис Джеймс из-за травмы пропустит ЧМ-2022
16 октября 2022 г. 09:39
Кяпаз впервые в этом сезоне проведет домашнюю игру в родном городе
"Кяпаз" впервые в этом сезоне проведет домашнюю игру в родном городе
16 октября 2022 г. 07:50
Футболист МЮ арестован за несоблюдение условий освобождения под залог
Футболист МЮ арестован за несоблюдение условий освобождения под залог
16 октября 2022 г. 06:07
Премьер-лига Азербайджана: Сабах победил Зиря
Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" победил "Зиря"
15 октября 2022 г. 19:45
Бензема может перейти в Манчестер Юнайтед
Бензема может перейти в "Манчестер Юнайтед"
15 октября 2022 г. 08:41
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут сыграны еще два матча
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут сыграны еще два матча
15 октября 2022 г. 07:35
Канте может пропустить чемпионат мира в Катаре
Канте может пропустить чемпионат мира в Катаре
14 октября 2022 г. 22:54
Лапорта считает Месси лучшим игроком в истории Барсы
Лапорта считает Месси лучшим игроком в истории "Барсы"
14 октября 2022 г. 21:30
УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге Европы
УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге Европы
14 октября 2022 г. 19:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi