"Тоттенхэм" планирует обжаловать вылет из Лиги конференций в CAS

"Тоттенхэм" планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после вылета из Лиги конференций.

"Тоттенхэм" планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после вылета из Лиги конференций.

Как передает Report, шпоры покинули турнир после того, как УЕФА засчитал команде Антонио Конте техническое поражение в решающем матче с "Ренном" в результате вспышки коронавирусной инфекции.

Сам Конте недоволен решением УЕФА и заявил, что его футболисты готовы вернуться на поле после перенесенного COVID-19.

"УЕФА принял это решение, но существует другой шаг. Мы уверены, что он есть. Повторюсь: то, что сделал УЕФА, - это невероятно", - заявил итальянец.

"В объяснении нашего поражения я прочитал, что "Тоттенхэм" не мог провести матч из-за COVID-19. Я готов с этим поспорить. Но они приняли это решение. Мы очень уверены в нашем следующем шаге и, повторяю, заслуживаем решить судьбу квалификации на поле, а не в суде. Не могу принять этого. Мы очень разочарованы УЕФА".

С учетом технического поражения от "Ренна" команда Конте заняла итоговое третье место в группе G Лиги конференций, пропустив вперед французский "Ренн" и нидерландский "Витесс".