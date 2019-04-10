​"Тоттенхэм" одолел "Манчестер Сити" в первой игре 1/4 финала ЛЧ

Футболисты лондонского "Тоттенхэма" со счетом 1:0 победили "Манчестер Сити" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне на арене "Тоттенхэм Хотспур".

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, единственный мяч забил Сон Хын Мин на 78-й минуте.

На 13-й минуте встречи нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника Дэни Роуза, удар аргентинца парировал голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис. Французский вратарь в этом сезоне отбил третий пенальти из трех. Пенальти был назначен главным арбитром Бьорном Кёйперсом после применения системы видеоассистента рефери (ВАР). Ко второму тайму судья добавил шесть минут.

В начале второго тайма нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн получил повреждение и покинул поле, вместо него в игру вступил Лукас. На 87-й минуте также из-за повреждения поле покинул полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли.

"Тоттенхэм" провел первый матч на новом стадионе в еврокубках (второй - во всех турнирах). Лондонский клуб открыл новую арену 3 апреля игрой 31-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (2:0). Стадион "Тоттенхэм Хотспур" вмещает более 62 тыс. зрителей, он был построен в 2018 году. В сезоне-2017/18 "Тоттенхэм" проводил домашние матчи на стадионе "Уэмбли".

Ответный матч между командами состоится 17 апреля в Манчестере.