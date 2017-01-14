"Тоттенхэм" одержал шестую победу подряд в чемпионате Англии - ВИДЕО

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Тоттенхэм" одержал крупную победу над "Вест Бромвичем" со счетом 4:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, забитыми мячами отметились Гарри Кейн (12, 77, 82-я минуты) и Кристиан Эриксен (26). Для "Тоттенхэма" эта победа стала шестой подряд в первенстве страны.

В турнирной таблице "Тоттенхэм" занимает второе место, набрав 45 очков, "Вест Бромвич" с 29 очками идет восьмым.

В следующем матче "Тоттенхэм" в гостях сыграет с "Манчестер Сити", "Вест Бромвич" на своем поле примет "Сандерленд". Обе встречи пройдут 21 января.