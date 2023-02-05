"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" в центральном матче 22-го тура АПЛ

Лондонский "Тоттенхэм" обыграл в центральном матче 22-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

Лондонский "Тоттенхэм" обыграл в центральном матче 22-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

Как сообщает Report , игра прошла на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энди Мэдли.

Единственный гол в матче на 15-й минуте забил нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн. Ему ассистировал Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Кейн забил 267-й мяч в составе "Тоттенхэма" и превзошел клубный рекорд чемпиона мира 1966 года Джимми Гривза. Хозяева доигрывали матч в меньшинстве: на 87-й минуте был удалён Кристиан Ромеро.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 45 очков после 21 матча. "Тоттенхэм" находится на пятой строчке, заработав 39 очков после 22 игр. Лидирует "Арсенал" (50).