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АПЛ: «Тоттенхэм» обыграл «Лестер»

АПЛ: «Тоттенхэм» обыграл «Лестер» 1 мая на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Лестер Сити».
Футбол
1 мая 2022 г. 20:23
АПЛ: «Тоттенхэм» обыграл «Лестер»

1 мая на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Лестер Сити».

Как передает Report, хозяева одержали победу со счетом 3:1.

На 22-й минуте отличился нападающий Гарри Кейн. На 61-й минуте забил сам Сон Хын Мин. На 79-й минуте корейский форвард оформил дубль. В добавленное ко второму тайму время нападающий «лис» Келечи Ихеаначо отыграл один мяч.

После 34 сыгранных туров «Тоттенхэм» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Шпоры» набрали 61 очко. «Лестер» с 42 очками находится на 11-й строчке в таблице.

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