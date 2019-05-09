​"Тоттенхэм" обыграл "Аякс" и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Как передаёт Report, первый матч завершился победой команды из Амстердама со счетом 1:0. После первого тайма ответной встречи "Тоттенхэм" проигрывал со счетом 0:2, забитыми мячами в составе "Аякса" отметились Маттейс де Лигт (5-я минута) и Хаким Зиеш (36), после перерыва хет-трик сделал полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура (55, 59, 90+6). 19-летний де Лигт, который является капитаном "Аякса" и выступает на позиции центрального защитника, стал четвертым игроком моложе 20 лет, который забил в полуфинале Лиги чемпионов после Нордина Вотера (1996, "Аякс"), Обафеми Мартинса (2003, "Интер") и Килиана Мбаппе (2017, "Монако").

"Тоттенхэм" вышел в финал Лиги чемпионов впервые в истории. До этого лучшим результатом лондонской команды в турнире был выход в полуфинал Кубка европейских чемпионов (название турнира до сезона-1992/93) в сезоне-1961/62. Тогда "Тоттенхэм" в 1/2 финала уступил португальской "Бенфике" (1:3, 2:1), которая в итоге стала обладателем трофея.

"Аякс" играл в полуфинале Лиги чемпионов впервые с 1997 года, тогда он на этой стадии уступил итальянскому "Ювентусу" (1:2, 1:4). В общей сложности "Аякс" четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов, команда выигрывала турнир в 1971, 1972, 1973 и 1995 годах.

В решающем матче "Тоттенхэм" встретится с "Ливерпулем", который в 1/2 финала оказался сильнее испанской "Барселоны" (0:3, 4:0). Две английские команды во второй раз сыграют в финале турнира, в 2008 году в Москве на стадионе "Лужники" "Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" (1:1, по пенальти - 6:5). Всего до текущего сезона в финале Лиги чемпионов шесть раз встречались команды из одной страны: испанские "Реал" и "Валенсия" в 2000 году (3:0), итальянские "Милан" и "Ювентус" в 2003-м (0:0, по пенальти - 3:2), английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси", немецкие "Бавария" и "Боруссия" из Дортмунда в 2013-м (2:1), а также испанские "Реал" и "Атлетико" в 2014-м (4:1) и 2016-м (1:1, по пенальти - 5:3).

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".