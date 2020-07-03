"Тоттенхэм" на выезде потерпел поражение в матче чемпионата Англии

"Шеффилд Юнайтед" на своем поле победил "Тоттенхэм" со счетом 3:1 в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Шеффилд Юнайтед" на своем поле победил "Тоттенхэм" со счетом 3:1 в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей мячи забили Сандер Берге (31-я минута), Лис Муссе (69) и Оливер Макберни (84). У проигравших отличился Гарри Кейн (90).

22-летний Берге забил первый мяч за "Шеффилд" после первого удара в створ ворот за восемь проведенных в составе команды матчей в чемпионате.

"Шеффилд Юнайтед" прервал трехматчевую серию без побед, клуб поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 47 очков. "Тоттенхэм" впервые проиграл за последние четыре матча, команда располагается на девятой строчке, имея в активе 45 очков.

В следующем туре "Шеффилд Юнайтед" 5 июля на выезде сыграет с "Бёрнли", подопечные Жозе Моуринью днем позднее примут "Эвертон".