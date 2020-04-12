​"Тоттенхэм" может продать Кейна

Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" может продать нападающего и капитана команды Гарри Кейна в "Манчестер Юнайтед" за £200 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что владелец "Тоттенхэма" Даниэль Леви готов расстаться с 26-летним форвардом из-за тяжелой финансовой ситуации, в которой клуб оказался из-за вынужденной паузы, возникшей в мировом футболе из-за коронавируса. У клуба еще остаются обязательства по выплате за строительство нового стадиона.