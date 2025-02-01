"Тоттенхэм" готов заплатить € 25 млн за защитника из итальянского гранда - Моретто

"Милан" предложил "Тоттенхэму" 27-летнего центрального защитника Фикайо Томори.

"Милан" предложил "Тоттенхэму" 27-летнего центрального защитника Фикайо Томори.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети "Х".

По информации источника, лондонский клуб готов заплатить итальянскому гранду € 25 млн с учётом бонусов за переход английского футболиста.

Томори является выпускником академии лондонского "Челси", в системе которого он находился до лета 2021 года, когда перешёл в "Милан". В нынешнем сезоне защитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.