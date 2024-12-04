Топ-клубы Премьер-лиги нацелились на 22-летнего чемпиона Европы

Полузащитник "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс может сменить клубную прописку и перейти в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

Полузащитник "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс может сменить клубную прописку и перейти в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

Как передает Report со ссылкой на портал The Athletic, 22-летним игроком заинтересовались сразу четыре топ-клуба Англии: "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

До этого в СМИ появились слухи об интересе к футболисту со стороны "Барселоны" и ряда других знаменитых команд европейского футбола.

Отметим, что в текущем сезоне чемпион Европы в 2024 году в составе сборной Испании Нико Уильямс принял участие в 18 матчах, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 70 млн евро.