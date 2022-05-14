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Топ-5 игроков с наибольшим количеством хет-триков в XXI веке

Топ-5 игроков с наибольшим количеством хет-триков в XXI веке Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала имена футболистов, оформивших наибольшее число хет-триков в XXI веке.
Футбол
14 мая 2022 г. 09:32
Топ-5 игроков с наибольшим количеством хет-триков в XXI веке

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала имена футболистов, оформивших наибольшее число хет-триков в XXI веке.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт IFFHS, на первом месте расположился нападающий английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

На счету 37-летнего форварда 60 хет-триков.

Звездный игрок сборной Аргентины Лионель Месси (55), выступающий за французский "ПСЖ", занял второе место, а футболист сборной Мальдив и клуба "Иглз" Али Ашфак (35) - третье.

Первую "пятерку" замыкают поляк Роберт Левандовски (30), выступающий в немецкой "Баварии", и уругваец Луис Суарес (29) из испанского "Атлетико" (Мадрид).

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Версия на азербайджанском языке XXI əsrdə ən çox het-trik edən futbolçular açıqlanıb

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