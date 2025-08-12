О нас

Тони Кроос эмоционально обратился к Флориану Вирцу после его трансфера в "Ливерпуль"

Тони Кроос эмоционально обратился к Флориану Вирцу после его трансфера в "Ливерпуль" Бывший полузащитник "Реала" Тони Кроос обратился к соотечественнику Флориану Вирцу, который этим летом перешёл из "Байера" в "Ливерпуль".
Футбол
12 августа 2025 г. 08:47
Тони Кроос эмоционально обратился к Флориану Вирцу после его трансфера в Ливерпуль

Бывший полузащитник "Реала" Тони Кроос обратился к соотечественнику Флориану Вирцу, который этим летом перешёл из "Байера" в "Ливерпуль".

Как передает Report со ссылкой на немецкое издание Kicker, Т. Кроос отметил:

"Ты особенный игрок во многих отношениях. Когда я впервые увидел, как ты играешь, сразу понял — в тебе есть нечто большее. Твоя способность выбирать направление, первое касание, последний пас и завершение — всё это уникально.

Особое впечатление производит твой менталитет: ты уверен в себе, не терпишь глупостей и в тебе есть доля здорового высокомерия, которая, надеюсь, никогда не покинет тебя.

По моему мнению, ты сделал правильный выбор, перейдя в "Ливерпуль", укрепив свои настроения и убеждения".

По данным Transfermarkt, "Ливерпуль" заплатил за 22-летнего хавбека около €125 млн.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
5 августа 2025 г. 13:23
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
6 августа 2025 г. 22:59
Генсек ООН: Международная экономическая система нуждается в реформировании
Генсек ООН: Международная экономическая система нуждается в реформировании
5 августа 2025 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi