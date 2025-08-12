Тони Кроос эмоционально обратился к Флориану Вирцу после его трансфера в "Ливерпуль"

Бывший полузащитник "Реала" Тони Кроос обратился к соотечественнику Флориану Вирцу, который этим летом перешёл из "Байера" в "Ливерпуль".

Как передает Report со ссылкой на немецкое издание Kicker, Т. Кроос отметил:

"Ты особенный игрок во многих отношениях. Когда я впервые увидел, как ты играешь, сразу понял — в тебе есть нечто большее. Твоя способность выбирать направление, первое касание, последний пас и завершение — всё это уникально.

Особое впечатление производит твой менталитет: ты уверен в себе, не терпишь глупостей и в тебе есть доля здорового высокомерия, которая, надеюсь, никогда не покинет тебя.

По моему мнению, ты сделал правильный выбор, перейдя в "Ливерпуль", укрепив свои настроения и убеждения".

По данным Transfermarkt, "Ливерпуль" заплатил за 22-летнего хавбека около €125 млн.