Тони Коскела: В средней линии "Нефтчи" хорошие футболисты

"Мы хорошо играем в домашних матчах. Здесь особенная площадка. В средней линии "Нефтчи" хорошие футболисты, что следует принять во внимание".

"Мы хорошо играем в домашних матчах. Здесь особенная площадка. В средней линии "Нефтчи" хорошие футболисты, что следует принять во внимание".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "ХИК" (Финляндия) Тони Коскела, говоря об ответном матче против "Нефтчи" в рамках III квалификационного раунда Лиги Европы.

38-летний специалист отметил, что черно-белые одинаково играют как в домашних матчах, так и на выезде: "Соперник может внести определенные коррективы. Так, например, полузащитник Мамаду Кане в последнем матче играл на позиции флангового защитника. Тем не менее, я не верю, что они значительно изменят свою игру".

Отметим, что встреча "ХИК"-Нефтчи, которая состоится сегодня на "Bolt Arena" в Хельсинки, стартует в 20:00 по бакинскому времени.