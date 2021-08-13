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Тони Коскела: В первом тайме "Нефтчи" играл лучше нас

Тони Коскела: В первом тайме "Нефтчи" играл лучше нас В отличие от домашнего матча соперник играл лучше в первом тайме и хорошо оборонялся. Во втором тайме мы восполнили пробелы.
Футбол
13 августа 2021 г. 10:43
Тони Коскела: В первом тайме Нефтчи играл лучше нас

В отличие от домашнего матча соперник играл лучше в первом тайме и хорошо оборонялся. Во втором тайме мы восполнили пробелы.

По сообщению Report, об этом заявил главный тренер финского клуба "HİK" Тони Коскела на пресс-конференции после победы над "Нефтчи" со счетом 3:0.

"Футболисты передней линии часто смещались назад, помогая защитникам. Несмотря на это, мы старались перехватить инициативу в центре поля и больше владеть мячом", - отметил 38-летний специалист.

Главный тренер также рассказал о сопернике по плей-офф - турецком "Фенербахче": "Полагаю, моим подопечным не нужно показывать видео Месута Озила. У нас есть игроки, которые довольно хорошо знают его. Мы находимся в ситуации, когда нам нечего терять".

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Версия на азербайджанском языке Toni Koskela: "Neftçi" ilk hissədə bizdən üstün oynadı"

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