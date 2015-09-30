​Тони Адамс: Ничья в Краснодаре станет фантастическим результатом для "Габалы"

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ "Одно очки, добытое в Краснодаре, будет хорошим итогом".

Как сообщает Report, об этом заявил спортивный директор футбольного клуба "Габала" Тони Адамс перед отлетом команды в Краснодар на матч Лиги Европы против одноименной российской команды.

"Игра с "Краснодаром" будет сложной. У нее достаточно сильный состав", - сказал экс-капитан сборной Англии.

По его словам, "Габала" будет играть в обстановке, к которой ее игроки еще не привыкли.

"Думаю, что ничья в Краснодаре станет для "Габалы" фантастическим результатом. Конечно, мы хотели бы выиграть. К примеру, со счетом 5:0. Но 1 очко, добытое в Краснодаре, будет хорошим итогом. Мы не должны расслабляться и намерены выиграть, будем играть с самоотдачей. Ничья будет фантастическим результатом", - подчеркнул Т.Адамс.

Он отметил, что для "Габалы" большая честь быть частью такого турнира, как Лига Европы.

"Я смотрел игру «Боруссия» – «Краснодар». Российская команда произвела хорошее впечатление, несмотря на поражение. Вообще, очень приятно оказаться в компании с такими командами", - указал спортивный директор футбольного клуба "Габала".