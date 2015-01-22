Тони Адамс назначен на новую должность в "Габале"

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Легендарный английский футболист Тони Адамс назначен на новую должность в спортивном клубе "Габала".

Как сообщает Report, Т.Адамс впредь будет занимать в клубе пост директора.

До этого бывший защитник, прославившийся своими выступлениями в "Арсенале" и сборной Великобритании, занимал в "Габале" две различные должности.

Летом 2010 года он приступил к деятельности в качестве главного тренера и до ноября 2011 года руководил "красно-черными". За это время Т.Адамс вывел команду на 47 официальных матчей и с апреля 2012 года до дня назначения директором футбольного клуба был советником президента спортивного клуба "Габала" Талеха Гейдарова.