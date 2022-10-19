Толиссо получил травму и пропустит чемпионат мира-2022

Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо получил травму в матче 11-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (2:3).

Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо получил травму в матче 11-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (2:3).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом игрок сообщил на своей странице в Twitter.

«К сожалению, я снова получил травму. Но я не опускаю руки и никогда не сдаюсь. Это суровый закон спорта! Я буду продолжать усердно работать, чтобы вернуться как можно скорее и снова быть готовым на 100 процентов!» — написал Толиссо.

8-летний француз повредил бедро и покинул поле со слезами на глазах. У игрока выявлена травма подколенного сухожилия левого бедра, из-за чего он пропустит несколько месяцев, в том числе Чемпионат мира-2022.