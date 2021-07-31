Токио-2020: Стали известны все полуфиналисты мужского футбольного турнира

Стали известны все участники полуфиналов олимпийского футбольного турнира среди мужских сборных.

Стали известны все участники полуфиналов олимпийского футбольного турнира среди мужских сборных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, четвертьфинальные матчи прошли в субботу.

Сборная Испании в первом четвертьфинале в дополнительное время обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 5:2. У испанцев хет-триком отметился Рафаэль Мир (90, 117, 120-я минуты), по одному голу забили Дани Ольмо (30), Микель Оярсабаль (98, с пенальти). У сборной Кот-д'Ивуара мячи забили Эрик Байи (10) и Макс Градель (90). В полуфинале испанцы сыграют с японцами, победившими новозеландцев - 0:0, 4:2 по пенальти.

В другом полуфинале сыграют сборные Бразилии и Мексики. Бразильцы в 1/4 финала со счетом 1:0 победили команду Египта, единственным голом отметился Матеус Кунья (37-я минута). Мексиканцы разгромили южнокорейцев со счетом 6:3, у победителей голы забили Энри Мартин (12, 54), Луис Ромо (30), Себастьян Кордоба (39, 63) и Эдуардо Агирре (84), в составе проигравшей команды забитыми мячами отметились Ли Дон Ген (20, 51) и Хван Ви Чон (90).

Отметим, что полуфинальные игры пройдут 3 августа. Матч за третье место запланирован на 6 августа, финал - на 7 августа.