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Токио-2020: Стали известны все полуфиналисты мужского футбольного турнира

Токио-2020: Стали известны все полуфиналисты мужского футбольного турнира Стали известны все участники полуфиналов олимпийского футбольного турнира среди мужских сборных.
Футбол
31 июля 2021 г. 23:58

Стали известны все участники полуфиналов олимпийского футбольного турнира среди мужских сборных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, четвертьфинальные матчи прошли в субботу.

Сборная Испании в первом четвертьфинале в дополнительное время обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 5:2. У испанцев хет-триком отметился Рафаэль Мир (90, 117, 120-я минуты), по одному голу забили Дани Ольмо (30), Микель Оярсабаль (98, с пенальти). У сборной Кот-д'Ивуара мячи забили Эрик Байи (10) и Макс Градель (90). В полуфинале испанцы сыграют с японцами, победившими новозеландцев - 0:0, 4:2 по пенальти.

В другом полуфинале сыграют сборные Бразилии и Мексики. Бразильцы в 1/4 финала со счетом 1:0 победили команду Египта, единственным голом отметился Матеус Кунья (37-я минута). Мексиканцы разгромили южнокорейцев со счетом 6:3, у победителей голы забили Энри Мартин (12, 54), Луис Ромо (30), Себастьян Кордоба (39, 63) и Эдуардо Агирре (84), в составе проигравшей команды забитыми мячами отметились Ли Дон Ген (20, 51) и Хван Ви Чон (90).

Отметим, что полуфинальные игры пройдут 3 августа. Матч за третье место запланирован на 6 августа, финал - на 7 августа.

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