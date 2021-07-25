Токио-2020: Сборная Германии обыграла команду Саудовской Аравии

Футболисты сборной Германии обыграли команду Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа олимпийского турнира в Токио.

Футболисты сборной Германии обыграли команду Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа олимпийского турнира в Токио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча закончилась со счетом 3:2.

Голы в составе победителей забили Надим Амири (11-я минута), Рагнар Ахе (43) и Феликс Удуохай (75). У сборной Саудовской Аравии отличился Сами Аль-Наджи (30, 50). На 66-й минуте с поля за грубую игру был удален защитник команды Германии Амос Пипер.

Сборные Германии и Саудовской Аравии выступают в группе D. Ранее в субботу в другом матче квартета сборные Бразилии и Кот-д'Ивуара сыграли вничью (0:0). После второго тура в таблице группы лидирует сборная Бразилии (4 очка), столько же очков набрала команда Кот-д'Ивуара, однако бразильцы опережают африканскую сборную по разнице голов. Сборная Германии находится на третьем месте (3 очка), команда Саудовской Аравии занимает последнее место, не набрав ни одного очка.