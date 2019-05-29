Тимур Журавель: Это будет самый большой стадион, который когда-либо собирался на финале кубка УЕФА

"У Баку огромный опыт в проведении крупных соревнований. Я думаю, что Лига Европы в чем-то даже круче, чем Формула-1 или Европейские игры, которые Баку уже принимал. И мне кажется, городу с такими возможностями, городу, который преобразился до неузнаваемости за последнее десятилетие не доставит никаких проблем провести подобный матч".

Об этом в интервью российскому бюро Report заявил комментатор российского телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель.

Т. Журавель будет комментировать финальный матч Лиги Европы УЕФА, который пройдет в Баку 29 мая. Он поделился своими мыслями о подготовке Азербайджана к данному мероприятию, его освещению в российских СМИ и своих ожиданиях от игры.

"Такой финал - это праздник не только для гостей, но и для местных жителей, так что все, кто хотят, должны быть на нем.Касательно малого количества билетов для англичан, но я знаю, что они в принципе не горят желанием совершать такое длинное путешествие, потому что дорого. Но, я также уверен, что возможный негатив со стороны английской прессы, скорее всего будет как-то нивелирован теми, кто сюда все-таки доберется и тем, как они проведут время. Потому что я помню аналогичные заметки англичан перед Чемпионатом мира, они были недовольны тем, что это Россия, большая страна, неудобная логистика, тем, что они здесь многого не понимают, но в итоге все были просто в восторге, всем все очень понравилось. Мне кажется, что те английские болельщики, которые доедут до Баку, приятно удивятся тому, что их там ждет - достопримечательностям, вкусной еде и гостеприимству", - заявил Т. Журавель.

Говоря о своих ожиданиях от игры, российский комментатор отметил, что матч труден для прогноза, но тем и интересен: "Я так понимаю, это будет самый большой стадион, который когда-либо собирался на финале кубка УЕФА. До этого наибольшая аудитория собиралась в Москве в 1999 году. То есть это уже финал-рекордсмен. Думаю, будет хорошая атмосфера. Что касается прогнозов, то это насколько непонятный и трудный для прогноза матч, что делает его просмотр невероятно захватывающим. Я немножко похвалю "Арсенал". Опыт Унаи Эмери, как человека, который выиграл Лигу Европы трижды и атакующая сила "Арсенала", наверное, делают 51 на 49 в пользу "Арсенала"".

"Что касается безопасности болельщиков, здесь никаких вопросов быть не должно, потому что Азербайджан не первый раз проводит столь масштабное соревнование. Лично для меня нет разницы ехать в Баку или Мадрид, с точки зрения безопасности, для меня это совершенно одинаковые локации, я ничего не выдумываю и ничего не опасаюсь", - отметил российский комментатор.

Игбал Рустамов