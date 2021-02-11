TikTok будет глобальным спонсором Евро-2020

УЕФА и компания TikTok начали сотрудничество.

УЕФА и компания TikTok начали сотрудничество.

Как сообщает Report, популярный видеосервис стал официальном партнером футбольной организации.

Сообщается, что TikTok будет глобальным спонсором Евро-2020, которое запланировано на ближайшее лето.

В ближайшее время УЕФА запустит официальный аккаунт в TikTok, где будет публиковать эксклюзивный контент.

Планируется, что континентальное первенство продлится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Принимать Евро-2020 должны Баку, Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

Бакинский олимпийский стадион примет матчи группы А Швейцария - Уэльс, Турция - Уэльс и Турция - Швейцария, а также 1 матч 1/4 финала.