Тибо Куртуа: До Баку мы летели 6 часов

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ "На чемпионате мира нет легких игр".

Как сообщает Report, об этом сказал вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа на пресс-конференции до игры со сборной Японии в 1/8 финала.

Выступающий в английском "Челси" 26-летний голкипер отметил, что долгая дорога не может создать для них проблем:

"После групповых игр в Сочи, Москве и Калининграде, матч 1/8 финала мы проведем в Ростове-на-Дону. Конечно, остаться в Москве было бы легче. Однако в прошлом году мы в "Челси" для игры с "Карабахом" в групповом этапе Лиге чемпионов в середине недели преодолели путь до Баку в 6 часов, после вернулись в Англию и на уик-энд и сыграли с "Ливерпулем". В связи с этим не вижу проблем с длительными поездками".

Если Бельгия одолеет Японию, в 1/4 финала сможет встретиться с 5-кратным чемпионом мира Бразилией. Однако по мнению Куртуа, для того, чтобы стать чемпионами мира, они должны победить всех:

"Наши амбиции ясны: побеждать в играх и по возможности двигаться вперед. Мы хотим создать хороший имидж чемпионату. Однако если мы проиграем команде, которая лучше нас, будет вынуждены принять это".

Бельгийский вратарь отметил, что на чемпионате мира до сих пор хорошо проявили себя португалец Руй Патрисиу, уругваец Фернандо Муслера и мексиканец Гильерме Очоа.

Отметим, что 2 июля на стадионе "Ростов Арена" состоится мачт Бельгия – Япония, который начнется в 22:00 по бакинскому времени.