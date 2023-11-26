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Тиаго Силва стал самым возрастным полевым игроком "Челси"

Тиаго Силва стал самым возрастным полевым игроком "Челси" "Челси" 25 ноября проиграл "Ньюкаслу" (1:4) в 13-м туре АПЛ.
Футбол
26 ноября 2023 г. 14:03
Тиаго Силва стал самым возрастным полевым игроком Челси

"Челси" 25 ноября проиграл "Ньюкаслу" (1:4) в 13-м туре АПЛ.

Как передает Report, центрбек "синих" Тиаго Силва вышел на поле в основе и провел весь матч. Таким образом, он стал самым возрастным полевым игроком, который выходил в составе лондонского клуба.

На данный момент ему 39 лет и 64 дня. Он опередил Дика Спенса, который в 1947 году сыграл за "Челси" в возрасте 39 лет 57 дней.

В более позднем возрасте, чем бразилец, за "Челси" сыграл лишь вратарь Марк Шварцер, который в мае 2014-го вышел на поле в матче с "Кардиффом", когда ему был 41 год 7 месяцев и 5 дней.

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Версия на азербайджанском языке Tiaqo Silva “Çelsi” tarixinin ən yaşlı meydan oyunçusu olub

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