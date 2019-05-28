The Sun: Тофик Бахрамов занимает особое место в сердцах англичан

В преддверии финала Лиги Европы УЕФА в Баку в британском издании The Sun вышла большая статья о выдающемся азербайджанском рефери, судье международной категории Тофике Бахрамове.

Как сообщает Report, автор статьи призывает прибывших в Баку на финальную встречу болельщиков английских команд "Арсенал" и "Челси" обязательно совершить тур по городу: "Если они сделают это, то оплатят моральный долг перед самой великой личностью в истории английского футбола".

Тофиг Бахрамов стал известен после финального матча чемпионата мира 1966 года между сборными Англии и ФРГ (Западная Германия). После того, как основное время закончилось ничьей со счетом 2:2, было выделено дополнительное время, во время которого английский нападающий Джеффри Херст попал в перекладину немецких ворот. Мяч ударился о земь, а затем отскочил в поле. Главный орбитр того матча швейцарец Готтфрид Динст не успел зафиксировать место отскока и обратился за помощью к боковому судье Тофику Бахрамову. Азербайджанский рефери подтвердил: мяч побывал в воротах! Незадолго до свистка, сигнализировавшего истечение дополнительного времени, Херст забил свой третий за эту игру мяч, и, таким образом, Англия победила со счетом 4:2 и стала чемпионом мира.

В статье отмечается, что английские болельщики всегда с большим почтением вспоминают Т.Бахрамова: "Рядом со входом на лондонский стадион "Уэмбли" стоит памятник Бобби Муру, капитану сборной Англии, ставшей чемпионом мира в 1966 году. Перед входом на стадион "Олд Траффорд" установлены памятники Алексу Фергюсону, Мэтту Басби, Джорджу Бесту и Бобби Чарлтону. В столице Азербайджана, Баку, местные жители увековечили память о рефери Тофике Бахрамове в виде бронзовой статуи. Тофик Бахрамов занимает особое место в сердцах англичан. В 1966 году на финальном матче между командами Англии и Западной Германии на "Уэмбли" он был боковым судьей. Хотя последние 50 лет остается темой обсуждений, прошел ли мяч в ворота, тогда Бахрамов категорически заявил, что гол был забит".

В статье напоминается, что наряду с судейской деятельностью, Т.Бахрамов был футболистом, тренером и управленцем. Подчеркивается, что в 1972 году он руководил первым финальным матчем Кубка УЕФА. На той игре английский клуб "Тоттенхэм" обыграл со счетом 2:1 другую команду этой страны "Вулверхэмптон".

В статье приведены слова сына Т.Бахрамова Бахрама: "Мой отец всегда говорил, что принял верное решение в финале. Безусловно, эпизод спорный. Однако он уверенно утверждал, что гол был. Сейчас, в период независимости Азербайджана, очень важно помнить, что он был представителем азербайджанского народа. Люди, подобные Тофику Бахрамову, рождаются раз в 100 лет".

Отметим, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе в 23:00 стартует финальная игра между "Арсеналом" и "Челси".