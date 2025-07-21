The Sun: Бывшего футболиста сборной Англии Гаскойна госпитализировали

Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 1996 года в составе сборной Англии Пол Гаскойн госпитализирован после того, как был найден в бессознательном состоянии у себя дома.

Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 1996 года в составе сборной Англии Пол Гаскойн госпитализирован после того, как был найден в бессознательном состоянии у себя дома.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Sun .

Гаскойна сначала поместили в отделение интенсивной терапии, однако сейчас его состояние оценивается как стабильное. Ожидается, что бывший футболист проведет в больнице несколько дней.

Гаскойну 58 лет, он выступал на позиции полузащитника. За сборную Англии футболист провел 57 матчей и забил 10 мячей. Гаскойн выступал за английские "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Мидлсбро", "Эвертон", "Бёрнли", "Бостон Юнайтед", итальянский "Лацио", шотландский "Рейнджерс" и китайский "Ганьсу Тяньма". Он является обладателем Кубка Англии, двукратным чемпионом Шотландии и победителем Кубка Шотландии.

Дважды Гаскойн был включен в символическую сборную года по версии Профессиональной футбольной ассоциации. В 2002 году вошел в Зал славы английского футбола. В 1990 году он был включен в символическую сборную чемпионата мира, на котором сборная Англии заняла четвертое место.