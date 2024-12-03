The Athletic: Мохамед Салах готов рассмотреть продление контракта с "Ливерпулем"

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах готов рассмотреть предложение о продлении контракта с командой на один год, однако он все больше разочаровывается тем, как клуб ведет переговоры.

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах готов рассмотреть предложение о продлении контракта с командой на один год, однако он все больше разочаровывается тем, как клуб ведет переговоры.

Как сообщает Report , об этом пишет газета The Athletic.

Форвард по-прежнему ждет, чтобы клуб сообщил свои позиции относительно условий и срока возможного соглашения. В случае отсутствия официальных предложений, Салах сможет подписать предварительное соглашение с другим клубом уже с 1 января. На текущий момент он не вел переговоров с другими командами, но интерес со стороны европейских грандов, включая ПСЖ, сохраняется.

"Ливерпуль" утверждает, что переговоры с представителем игрока идут положительно, но Салах не удовлетворен их темпами. Он заявляет, что его основной приоритет — остаться в стане мерсисайдцев, но условия нового контракта должны соответствовать его статусу одного из лучших игроков мира.