Тевес станет самым высокооплачиваемым футболистом мира после перехода в "Шанхай"

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Нападающий аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Карлос Тевес станет самым высокооплачиваемым футболистом мира после того, как его переход в китайский "Шанхай Шэньхуа" будет оформлен официально.

Как передает Report, об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Ранее руководство аргентинского клуба подтвердило, что трансфер нападающего в "Шанхай Шэньхуа" состоится в ближайшее время, 32-летний форвард уже попрощался с командой и болельщиками. Как сообщает газета, в новой команде Тевес будет получать 615 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира. На данный момент им является нападающий испанского "Реала" Криштиану Роналду.