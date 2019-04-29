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Тьерри Анри желает стать главным тренером бельгийской команды

Тьерри Анри желает стать главным тренером бельгийской команды

Французский тренер Тьерри Анри предложил свои услуги бельгийскому футбольному клубу "Андерлехт".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Hln.be, в настоящий момент нет признаков того, что "Андерлехт" рассматривает возможность назначения главным тренером 42-летнего специалиста.

Ранее сообщалось, что Анри может возглавить американский клуб "Нью-Йорк Ред Буллз", однако команда опровергла эту информацию.

Отметим, что в октябре прошлого года Тьерри Анри был назначен главным тренером французского "Монако". Однако, после серии неудачных результатов он был уволен со своего поста. В составе французской сборной бывший нападающий в 1998 году становился чемпионом мира, а в 2000 году чемпионом Европы. 

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