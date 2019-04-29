Тьерри Анри желает стать главным тренером бельгийской команды

Французский тренер Тьерри Анри предложил свои услуги бельгийскому футбольному клубу "Андерлехт".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Hln.be, в настоящий момент нет признаков того, что "Андерлехт" рассматривает возможность назначения главным тренером 42-летнего специалиста.

Ранее сообщалось, что Анри может возглавить американский клуб "Нью-Йорк Ред Буллз", однако команда опровергла эту информацию.

Отметим, что в октябре прошлого года Тьерри Анри был назначен главным тренером французского "Монако". Однако, после серии неудачных результатов он был уволен со своего поста. В составе французской сборной бывший нападающий в 1998 году становился чемпионом мира, а в 2000 году чемпионом Европы.