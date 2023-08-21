О нас

Тьерри Анри возглавит молодежную сборную Франции по футболу

Тьерри Анри возглавит молодежную сборную Франции по футболу Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри назначен главным тренером олимпийской сборной Франции по футболу и молодежной национальной команды U-21.
Футбол
21 августа 2023 г. 22:57
Тьерри Анри возглавит молодежную сборную Франции по футболу

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри назначен главным тренером олимпийской сборной Франции по футболу и молодежной национальной команды U-21.

Как передает Report, об этом сообщило местное издание L'Equipe.

Решение о его назначении единогласно принял исполком Федерации футбола Франции (FFF). На этом посту 46-летний тренер сменил Сильвена Риполля. Анри будет руководить сборной Франции по футболу на летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее Анри работал ассистентом тренера в сборной Бельгии (2016-2018, 2021-2022). Также он возглавлял "Монако" и канадский "Монреаль Импакт". Анри - чемпион Франции в составе "Монако", двукратный чемпион Англии в составе "Арсенала" и двукратный чемпион Испании в составе "Барселоны".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

На текущий ремонт в некоторых структурах в подчинении Министерства молодежи и спорта выделено 5,4 млн манатов
На текущий ремонт в некоторых структурах в подчинении Министерства молодежи и спорта выделено 5,4 млн манатов
21 августа 2023 г. 19:20
Попытки установить “русский мир” в Азербайджане провалились - КОММЕНТАРИЙ
Попытки установить “русский мир” в Азербайджане провалились - КОММЕНТАРИЙ
21 августа 2023 г. 14:04
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре
21 августа 2023 г. 13:36
Незаконные армянские формирования вновь применили радиопомехи против гражданской авиации Азербайджана
Незаконные армянские формирования вновь применили радиопомехи против гражданской авиации Азербайджана
21 августа 2023 г. 13:14
Состоялась встреча Ильхама Алиева с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович и президентом Сербии Милорадом Додиком
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович и президентом Сербии Милорадом Додиком
20 августа 2023 г. 20:06
Госкомиссия: Внесена ясность в судьбу пропавших без вести 15 человек
Госкомиссия: Внесена ясность в судьбу пропавших без вести 15 человек
18 августа 2023 г. 16:42
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
17 августа 2023 г. 14:09
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
17 августа 2023 г. 12:00
В Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
ФотоВ Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
17 августа 2023 г. 02:40
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
16 августа 2023 г. 20:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi