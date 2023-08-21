Тьерри Анри возглавит молодежную сборную Франции по футболу

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри назначен главным тренером олимпийской сборной Франции по футболу и молодежной национальной команды U-21.

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри назначен главным тренером олимпийской сборной Франции по футболу и молодежной национальной команды U-21.

Как передает Report , об этом сообщило местное издание L'Equipe.

Решение о его назначении единогласно принял исполком Федерации футбола Франции (FFF). На этом посту 46-летний тренер сменил Сильвена Риполля. Анри будет руководить сборной Франции по футболу на летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее Анри работал ассистентом тренера в сборной Бельгии (2016-2018, 2021-2022). Также он возглавлял "Монако" и канадский "Монреаль Импакт". Анри - чемпион Франции в составе "Монако", двукратный чемпион Англии в составе "Арсенала" и двукратный чемпион Испании в составе "Барселоны".