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Тьерри Анри покинул пост главного тренера сборной Франции

Тьерри Анри покинул пост главного тренера сборной Франции Чемпион мира и Европы Тьерри Анри покинул пост главного тренера молодежной сборной Франции.
Футбол
19 августа 2024 г. 19:55
Тьерри Анри покинул пост главного тренера сборной Франции

Чемпион мира и Европы Тьерри Анри покинул пост главного тренера молодежной сборной Франции.

Как передает Report, об этом сообщает пресс‑служба Федерации футбола Франции (FFF).

Отмечается, что 47-летний специалист покинул команду по собственному желанию.

"Я хотел бы поблагодарить федерацию и Диалло, которые предложили мне эту невероятную возможность. Завоевание серебряной медали на Олимпийских играх останется одним из главных поводов для гордости в моей жизни. Я невероятно благодарен федерации, игрокам, болельщикам, которые позволили мне получить этот волшебный опыт," – цитирует Анри пресс‑служба FFF.

Анри возглавил сборную в 2023 году. Под его руководством команда заняла второе место на домашних Олимпийских играх в Париже, уступив в финале в дополнительное время Испании со счетом 3:5.

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Версия на азербайджанском языке Tyerri Anri Fransa millisindən ayrılıb

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